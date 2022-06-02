Çorum'u yok saydılar!

FATİH BATTAR

İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde Çorum’dan hiçbir firma yer almadı.

Yıllık 2 milyar doların üzerinde ihracatı olan ve Türkiye’de ihracatı en yüksek 30 il arasında yer alan Çorum’da Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan birinin olmaması dikkat çekti.

Havaalanı ve hızlı tren gibi ulaşım ağlarının olmadığı Çorum, geçtiğimiz yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmayı başarmıştı. 2022 yılında da ilk 4 ayda 600 milyon doların üzerinde ihracat yapan Çorum, bir çok büyükşehiri yine geride bıraktı ancak İSO’nun yaptığı listede Çorum’un sanayi devleri yer almaması hayrete düşürdü.

Bölgede ise Çankırı ve Amasya’dan 1’er firma, Samsun’da ise 5 firma listeye girdi.

Son yıllarda ekonomide ürettiği katmadeğerle, "Anadolu'nun parlayan yıldızı" olarak dikkat çeken Çorum, özellikle 1990'lardan sonra yaptıkları ataklarla sanayileşme yolunda hızla ilerledi. İthalatının 3 katı ihracat gerçekleştiren Çorum, sanayi devleri illerle yarışıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı. Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kuruluşu değişti. Geçen yıl Oyak-Renault'nun yer aldığı üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden satışla üç sıra birden yükselen "Star Rafineri" yükseldi.

Star Rafineri'yi 46,2 milyar liralık üretimden satışla "Toyota Otomotiv" takip ederken, beşinci basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10. sırasında yer alan "İskenderun Demir ve Çelik" yer aldı. Altıncı sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, "Ereğli Demir ve Çelik" 36,8 milyar lirayla 7'nci, "Arçelik" 35,8 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 34,4 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 26,6 milyar lirayla 10'uncu oldu.

EN YÜKSEK ŞİRKET SAYISI İSTANBUL'DAN

Geçen yıla ilişkin araştırmada sanayinin Anadolu lehine geliştiği görüldü. 500 büyük şirket arasında başı 158 firma ile İstanbul Sanayi Odası çekerken, İSO'yu, 41 kuruluşla Kocaeli Sanayi Odası ve 40 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası izledi.

Ankara Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası'ndan 33'er kuruluş listeye girerken, Kayseri Sanayi Odası'ndan 18, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 16 şirket araştırmada kendine yer buldu.

Üretimden satışlara göre en yüksek paya sahip olan sektör yüzde 26,4 ile "ana metaller ve makine imalatı sanayi" olurken, ikinci sırada yüzde 19,9 ile "kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri", üçüncü sırada da yüzde 15,4 ile "kara, deniz taşıtları ve yan sanayi" yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 18:28