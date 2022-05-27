Çorum’da 4 ayda 19 şirket kapandı, 112 şirket kuruldu

FATİH BATTAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Çorum’da 2022 yılında ilk 4 ayda 19 şirket kapanırken, 112 şirket kuruldu, 9 şirket tasviye kararı aldı.

Nisan ayı itibariyle kapanan şirket sayısı bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 125,9, Ocak-Nisan döneminde ise yine bir önceki aynı aya göre yüzde 45,7 oranında arttı. Kapanan şirket sayısı Nisan ayında 2 bin 162, Ocak-Nisan döneminde ise 5 bin 321 adet oldu.

TOBB Kurulan Kapanan şirket istatistikleri 2022 Nisan ayı gelişmeleri açıklandı. Buna göre, Türkiye’de Nisan ayında kurulan şirket sayısı 10 bin 751 adet oldu. Kurulan şirketler Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, bir önceki yıl aynı aya göre 25,5 oranında arttı. Ocak-Nisan döneminde ise kurulan şirket sayısı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 6,3 oranında yükseldi.

İstatistiklerde kapanan şirket sayısındaki yüksek oranlı artış dikkat çekti. Gerçek kişi ticari işletmelerinde de kapanmada yıllık bazda yüksek bir oran görülürken, dönemsel olarak ise neredeyse sabit kaldığı belirlendi. Nisan 2022’de 1593 gerçek kişi ticari iletmesi kapandı. Bu türdeki şirketlerde yeni kurulanların sayısı ise Nisan ayında 1950 adet oldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı, hem aylık, hem yıllık, hem de dönemlik verilerde gerileme gösterdi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmeler Nisan 2022’de bir önceki aya göre yüzde 23,3 azalırken; bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 31,9 oranında arttı. Ocak-Nisan döneminde de kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,3 oranında azaldı.

Nisan ayında yabancı ortaklı 1650 şirket kuruldu. Kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında azaldı. Kurulan 1650 şirketin 860’ının büyük ortağı Türkiye, 136’sı Rusya, 120’si İran ortaklı olarak kuruldu. Yabancı ortağın kurulan şirketteki payı nisan ayında yüzde 78,1 düzeyinde olurken, toplam konulan sermaye 1 milyar 49 milyon TL olarak kaydedildi. Bu arada, 2022’inin tamamında en fazla kurulan yabancı sermayeli şirketlerin faaliyet alanları belirli bir mala tahsisli toptan-perakende mağazacılık, gayrimenkul acenteliği ve diğerler oldu.