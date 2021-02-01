Çorum’da fahiş fiyat denetimi

FATİH BATTAR

Çorum’da Ticaret İl Müdürlüğü, defterdarlık ve Çorum Belediyesi zabıta ekibinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını denetledi.

Başta temel gıda maddeleri, yağ, yumurta, salça, bakliyat, makarna, şeker, çay vb. ürünler, temizlik ürünleri, çocuk bezi ve maması gibi 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını denetleyen ekipler, denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınacağını açıkladı.

Denetimlere bizzat Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım da katıldı. Çorum’da bugün 3 market zincirinde ekiplerle beraber haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetim yaptıklarını belirten Yıldırım, denetimlerde ürünlerin 3 aylık faturalarını karşılaştırdıklarını ve haksız fiyat tespit edilen market ve ürünlerini Ticaret Bakanlığı’na bildireceklerini söyledi.

Çorum’da 2018 yılından bu yana denetimlerin devam ettiğini ve bu zamana kadar hiçbir firmaya haksız fiyat artışından dolayı bakanlığın ceza kesmediğini aktaran Yıldırım; “ Piyasadaki fiyat artışlarının neden arttığını öğrenmek istiyoruz. Fahiş fiyat artışı olan işletmelere olan ürünlere fiyat artışıyla ilgili tutanak tutup bakanlığa bildireceğiz. Bakanlıkta 10 bin ile 100 bin arasında ceza kesilebiliyor. Bu konuda bizim ceza kesme yetkimiz yok ama etiket denetimlerinde ceza yazabiliyoruz. Bugün sadece haksız fiyat artışı denetimi yapacağız önümüzdeki günlerde de etkiket denetimi yapacağız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek.” şeklinde konuştu

VATANDAŞLAR ARTAN FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Markette alışveriş yapan Zehra Şanlıtürk de fiyatlarda geçtiğimiz aylara oranla inanılmaz bir artış olduğunu belirterek, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 39 lira olan yağın fiyatının bugün 70 lira olduğunu belirten Şanlıtürk; “İnsanların alım gücünü zorlayacak şekilde fiyatlar inanılmaz bir şekilde arttı. Pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle artış yaşandığı söyleniyor ama şirketlerin de fahiş şekilde fiyatları artırdıklarını düşünüyorum. İnşallah düzelir ama denetimlerin düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 150 liraya sepeti doldururken, şimdi 750 liraya anca doldurabiliyoruz. “ dedi