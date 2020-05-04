Çorum’da fiyatı en çok artan ürün sivri biber oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranı verilerine göre Çorum’da fiyatı en çok artan ürünler sivri biber, kuru soğan ve sarımsak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı tarafından 2020 yılı Nisan ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bir basın bülteni hazırladı.

Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) aylık değişim oranı Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde %1,16 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Nisan ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %1, 16 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,91 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,44 oranında artış gerçekleşti. Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış "çeşitli mal ve hizmetler" ana harcama grubunda gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Nisan ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %6,19 ile "çeşitli mal ve hizmetler" grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,88 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" ve %2,28 ile "giyim ve ayakkabı" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla %1,45 ile "haberleşme", %1,30 ile “ulaştırma" ve %0,32 ile "eğlence ve kültür" grupları oldu.

Türkiye’de ise artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık aylık en yüksek azalış %1,83 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür ve %0,32 ile konut oldu.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; sivri biber oldu.

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2020 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler kuru soğan (%43.20), sarımsak (%42,23) ve kivi (%39.81) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler, patlıcan(% 48,87), salatalık (%40,80) ve kabak (%38,01) oldu.

Aynı dönemde Türkiye genelinde fiyatı en çok artan ürünler sarımsak (%46, 18), kuru soğan (% 37,50) ve patates (%31,02) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; patlıcan (%43,57), salatalık (%36,99) ve kabak (%34,23) oldu. Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşti. (Haber Merkezi)

