Çorum’da geçtiğimiz yıl 7 bin 426 kişi işe yerleştirildi

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2021 yılında 7 bin 426 kişi işe yerleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2021 faaliyet raporlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Çorum’da 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör iş yerlerinden toplamda 8 bin 491 adet açık iş ilanı alınırken, 7 bin 426 kişinin işe yerleştirildiği ifad edildi. Açık işlerin % 88’i karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Özel sektörde yıl sonu itibariyle işe yerleşenlerin sayısı 7.426 kişidir. İşe yerleşenlerin %53,8’ i nitelik gerektiren, % 46,2’ si nitelik gerektirmeyen meslekler grubundadır. İşe yerleşenlerin 2.750’si kadın, 4.676’sı erkektir. Yıl içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğine 513 özel sektör işyeri tarafından başvuru yapılmış, toplam 4.137 vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmıştır. 2021 yılı Danışmanlık Hizmetleri verilerine göre, yılsonu itibarı ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından toplamda 13.240 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2021 yılı için İl Müdürlüğü olarak belirlenen hedefimiz 4.975 işbaşı eğitim programı katılımcısı iken, 5.761 katılımcı İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmıştır. Ayrıca 668 kursiyer Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken, 216 vatandaşımız da Toplum Yararına Çalışma Programlardan faydalanmıştır.”