Çorum’da LPG 2.73'e kadar düştü

FATİH BATTAR

LPG fiyatlarının 95 kuruş düşürülmesinin ardından Çorum’da LGP fiyatları 2.73'e kadar düştü.

Petrolün varilinde meydana gelen büyük düşüşler, tüketicinin gözünü pompaya dikiyor. Sık sık indirim gelen benzin ve motorinin ardından LPG’ye uzun zaman sonra yapılan en büyük indirim geldi. LPG’de yapılan 95 kuruşluk indirimin ardından Çorum’da LPG’nin litre tavan fiyatı 3 liranın altına düştü. LPG fiyatları 2 yıl öncesine döndü.

LPG’de yapılan büyük indirim araç sahiplerini sevindirirken, indirimi duyan akaryakıt istasyonlarına akın etti.

LPG’de büyük indirimin ardından bir müjde de benzinde geldi. Benzine bu gece yarısı 15 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 18:55