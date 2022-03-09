Çorum’da stok yağ ve fahiş fiyat denetimi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri il genelindeki market ve alışveriş merkezlerinde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, son günlerde özellikle ayçiçek yağında yaşanan düzensiz fiyat hareketleri nedeniyle market ve zincir marketlerin yağ reyonları ile depolarında denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki reyonları gezerek ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını da karşılaştırdı ve son kullanım tarihlerini de inceledi.

Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayan zincir marketler hakkında tutanak tutuldu.