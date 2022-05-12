Çorumlu en çok altına yatırım yaptı

Çorum’da tüzel kişilerde altın mevduatını yüzde 31 arttı. Çorum halkı yatırım olarak en çok altını tercih etti.

Türkiye’de tüzel kişilerde altın mevduatını artıran ikinci il Çorum oldu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşlar bankalardaki altın mevduatlarını ise yılın ilk çeyreğinde artırmaya devam etti. BDDK FinTürk verilerine göre toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yüzde 10,86 arttı. Gerçek kişilerin altın mevduatında ise artış yüzde 12,84 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde gerçek kişilerin altın mevduatının TL karşılığı 370 milyar 622 milyon 279 bin lira iken bu yıl ilk çeyrekte 418 milyar 242 milyon 500 bin liraya yükseldi. Yine geçen yılın son çeyreğinde dolar/ TL'deki hızlı yükseliş gram altın fiyatlarına da yansımış ve rekorlar kırılmıştı. İlk çeyrekte tüzel kişilerin altın mevduatında ise yüzde 15,1 düşüş yaşandı. Gerçek kişilerde altın mevduatını en çok artıran il yüzde 22,22 ile Muş oldu. Muşu yüzde 21,48 ile Bayburt ve yüzde 20,99 ile Yalova izledi. Altın mevduatını en az artıran il olan Kilis'te de ilk çeyrekte altın mevduatı büyümesi yüzde 7,6 olarak hesaplandı. Tüzel kişilerde altın mevduatı en fazla azalan il yüzde 62,63 ile Gaziantep oldu. Ankara'da tüzel kişilerin altın mevduatı yüzde 43,94, Denizli'de yüzde 42,41, Giresun'da yüzde 37,08 geriledi. Tüzel kişilerde altın mevduatını en fazla artıran il ise yüzde 35,04 ile Bitlis oldu. Onu yüzde 31 artışla Çorum izledi.

Türkiye, Aralık 2021'deki kur şokunun ardından kur korumalı TL mevduat ile tanıştı. Hükümet KKM ile döviz mevduatından TL’ye dönüş hedeflerken vatandaşların döviz aşkının tamamen sona erdiğini söylemek zor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk verilerine göre illerin hepsinde yılsonuna göre ilk çeyrekte TL mevduat çift haneli yükselişler gösterirken DTH’larda da TL’nin yılsonuna göre değer kazanmasına rağmen artış oldu. TL mevduatını en fazla yükselten ve KKM’yi en çok benimseyen iller Nevşehir, Yozgat, Kayseri olurken DTH artışında liderlik Kırklareli, Hakkari ve Bingöl oldu.

TL tasarruf mevduatlarında yüzde 21,88 büyüme

DTH’lar görece daha düşük büyüme gösterirken ilk çeyrekte TL tasarruf mevduatlarında toplam artış yüzde 21,88 olarak gerçekleşti. 2021 son çeyreği verisinde TL tasarruf mevduat büyüklüğü 1 trilyon 74 milyar miylar 170 milyon 882 bin lira iken 2022 ilk çeyreğinde bu rakam 1 trilyon 309 milyar 203 milyon 356 bin liraya yükseldi. TL mevduatını en fazla artıran il geçen yılın son çeyreğine göre bu yıl ilk çeyrekte yüzde 37,88 yükselişle Nevşehir oldu. Nevşehir'i yüzde 35,33 ile Yozgat, yüzde 31,5 ile Kayseri, yüzde 30,52 ile Uşak izledi. TL tasarruf mevduatlarında tüm illerde çift haneli artış yaşanması ise dikkat çekti. TL tasarruf mevduatını en az artıran Artvin'de bile yüzde 11,32'lik büyüme görüldü. DTH büyümesinde zirvede olan Kırklareli'nde TL tasarruf mevduatı yüzde 17,83 büyüdü. DTH'larını en çok artıran ikinci il olan Hakkari'de TL mevduat büyümesi yüzde 13,98 oldu.