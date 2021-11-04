‘Doğalgaz fiyatlarında düzenleme bekliyoruz’

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan 60 Dakika programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Zeliha Saraç’ın sunduğu programda Botaş tarafından yapılan son fiyat ayarlaması sonrasında Türkiye’de sanayi doğalgaz fiyatının yılbaşından bugüne %197 oranında yani tam üç kat artmış olması ve hammadde fiyatlarının yükselmesine bağlı artan maliyetleri ile seramik ürünlerde iç pazar fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çenesiz, Türkiye’de doğalgaz fiyatının konutlarda AB’ye göre daha düşük olmasına rağmen, sanayi fiyatında AB ile aynı seviyelerde seyretmesi, Mısır, İran, BAE Suudi Arabistan gibi seramik üreticisi ülkelerde doğalgaz fiyatlarının Türkiye’ye göre çok daha düşük olması sebebi ile ilgili Bakanlıktan düzenleme beklediklerini söyledi.

Ayrıca Çenesiz, 2-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük ikinci seramik fuarı olma özelliği taşıyan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na (UNICERA İstanbul) da herkesi davet etti. (Haber Merkezi)