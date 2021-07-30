Dünya markaları Çorum'da üretiliyor

FATİH BATTAR/ŞEYMA ÖZDEMİR

2015 yılında Çorum'da 50 dönüm arazi üzerine kurulan Tristep Ayakkabı dünyaca ünlü ayakkabı markalarını Çorum'da üreterek, yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Üniversite okumak için gittiği Çin'de ticarete atılmaya karar veren ve 18 yıl Çin'de ayakkabı sektöründe çalıştıktan sonra Türkiye'de yatırım yapmaya karar veren işadamı Bilal Doğan, Tristep Ayakkabı'nın kapılarını gazetemize açtı.

Yaklaşık 50 dönüm gibi büyük bir alanda yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve dünyaca ünlü Kinetix, Zara, Lotto, Duckers, Lufian ve Decathlon gibi markaları Çorum'da üretip hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlayan firma, şimdi de dünyanın en önde gelen spor ayakkabı markalarından Puma'nın üretimini yapıyor.

PUMA İLE 2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADIK

2020 yılında Puma ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını anlatan Doğan, hedeflerinin kendi ayakkabı markalarını üretmek olduğunu söyledi.

4.5 milyon çift üretim kapasiteli tesiste şu anda yılda 750 bin çift ayakkabı üretimi yaptıklarını kaydeden Doğan, Fransa, Dubai, Almanya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ifade etti.

ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE UZANAN FABRİKA KURMA HİKAYESİ

Çıraklık yıllarında ustasının bir sözüne okumaya karar verdiğini anlatan Doğan; "1974 Erzurum doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra kuyumcu da çırak olarak başladım. Çırak olarak çalışırken ustamın bir sözü hayatımı değiştirdi ve okumaya karar verdim. Dışardan ortaokul ve liseyi bitirdim. Daha sonra babamın da desteğiyle yurt dışına gitmeye karar verdim. Babamın bir arkadaşı ile okumak ve hayatımı değiştirmek için Çin'e gitmeye karar verdim. Çin'de ilk başlarda hem okudum hem de çalıştım. 20'li yaşlarımda ayakkabı sektörüne girmeye karar verdim ve 18 yıl Çin'de ayakkabı sektöründe çalıştım. Memleket özleminden dolayı Çin'de edindiğim tecrübe ile Türkiye'de yatırım yapmaya karar verdim ve 2015 yılında Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 dönüm arazi satın alarak Tristep Ayakkabı'yı kurmaya karar verdik. Kendi öz sermayemizle yaklaşık 12.5 milyon dolara fabrikayı kurduk. İlk başladığımızda 700 kişiye istihdam sağladık daha sonra işler iyi gitmeyince fabrika durma noktasına geldi ancak ben fabrikayı yaşatmak için herşeyimi satarak yeniden başladım ve 2017 yılında Zara ile çalışmaya başladık ardından da 2020 yılında da dünyanın en büyük spor markalarından Puma ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık. Şu anda Kinetix, Zara, Lotto, Duckers, Lufian ve Decathlon gibi markaları Çorum'da üreterek Almanya, Fransa ve Dubai gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Puma'nın üretimine ise yaklaşık 3 ay önce başladık ama pandemiden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." dedi

PANDEMİ AYAKKABI SEKTÖRÜNÜ CİDDİ ETKİLEDİ

Pandemi nedeniyle üretimin durmadığını ancak parkende satışında ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Doğan, istihdam olarak 750 kişiden 300 kişiye düştüklerini belirtti.

Normalleşme ile birlikte yeniden hem üretim hem de istihdam olarak büyümeyi öngördüklerini aktaran Doğan; "Pandemi her sektörü olduğu gibi ayakkabı sektörünü de çok ciddi etkiledi. Parakende satışları yapamadık ve ürünler depoda kaldı. Pandemi nedeniyle okulların açılmaması, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ayakkabı satışları neredeyse durma noktasına geldi. Normalleşme ile birlikte yeniden üretime geçtik. Yıl sonuna kadar böyle devam ederse hem üretim hem de istihdam olarak yeniden büyümeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 19:27