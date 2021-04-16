E-ticarette en fazla büyüme gösteren 5 ilden biriyiz

E-ticaret alanında en fazla büyüme gösteren şehirler arasında Çorum'da yer alıyor.

E-ticarette en fazla büyüme gösteren 5 ilden biriyiz

E-ticaret alanında en fazla büyüme gösteren şehirler arasında Çorum'da yer alıyor.

Pandemi döneminde değişen müşteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında vazgeçilmez oldu. Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, e-ticaret platformu Hepsiburada danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemi döneminde e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü.

226 MİLYAR TL'LİK HACİM 

Sonuçları paylaşılan araştırmaya göre, Türkiye’de e-ticaret pandemi döneminde kazandığı hızla 2020 yılının ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 oranında büyüdü ve 226 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de pandemi döneminde tüketicilerin yüzde 84’ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, yüzde 45’i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. İşletmelerin yüzde 82’si için e- ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüşürken e-ticaret sitesi üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 64’ü pandemi sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor.

ÇORUM BÜYÜME GÖSTEREN ŞEHİRLER ARASINDA 

Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan her 3 işletmeden 1’inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret sitesi olarak Türkiye e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. E-ticaret platformu Türkiye’nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. E-ticaret platformu ekosistemindeki işletmeler 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken e-ticaret platformu, platformundaki işletmelerine cansuyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. E-ticaret platformu üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artış ortalama yüzde 40 oldu.

E-ticaret platformunun Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin yüzde 85’i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştılar.

(İHA)

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