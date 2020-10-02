Ece Banyo Türkiye’de en fazla ihracat yapan 3.firma oldu

FATİH BATTAR

Yapı sektörünün dünya lideri markaları Ideal Standard'ın Türkiye operasyonlarını ve Isvea’yı bünyesinde bulunduran Ece Holding’in; pazar payı açısından Türkiye’nin ilk üç markasından biri olan Ece Banyo, seramik sağlık gereçlerinde Türkiye’de en fazla ihracat yapan 3.firma olmayı başardı.

İhracatta rekor kırarak hem Türkiye ekonomisine hem de Çorum ekonomisine ciddi katkı sağlayan Ece Holding, dört lokasyonda toplam 7 üretim tesisi ile 345.000 m2 açık alan 92.000 m2'lik kapalı alanda üretim yaparak 1000 kişiye de istihdam sağlıyor.

44 ülkeye ihracat yapan ve yurt içinde 205 bayiden oluşan dağıtım kanalı ile müşterilerine ulaşan Ece Banyo, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) 2019 Yılı İhracat Şampiyonlarını listesinde seramik sağlık gereçlerinde en fazla ihracat yapan 3.firma olarak Çorum’un yüzünü bir kez daha ağırttı.

Seramik, Çimento, Cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2.000’in üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) 2019 Yılı İhracat Şampiyonlarını açıkladı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, (ÇCSİB) “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”ni online olarak gerçekleştirdi. T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımlarıyla, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz ev sahipliğinde düzenlenen ve 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren 40 firmanın ödüllendirildiği törene sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticileri katıldı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”ne online olarak katılan T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinin geçmişten bu yana üretim ve ihracat yapısı içinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Bakan Ruhsar Pekcan, “Bu sektörler ihracatta yakaladıkları istikrar ve süreklilik nedeniyle ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu yılki rakamlar da bizleri gururlandırdı. Değerli ihracatçılarımızın kıymetli ve yenilikçi çalışmaları sayesinde sektörlerimizin uluslararası başarılarını daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz” dedi.

“PANDEMİ ŞARTLARINA RAĞMEN İHRACAT YÜKSELİŞE GEÇTİ”

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni” açılış konuşmasını yapan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, sözlerine Türkiye ihracatına sağladıkları katkıları nedeniyle sektör ve firma temsilcilerine teşekkür ederek başladı. Çenesiz, yılın ilk 9 ayında pandemi şartlarına rağmen ihracatın hızla toparlanmaya başladığını ve yükselişe geçtiğini söyledi. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörlerinin toplam ihracatının bu dönemde yüzde 4 artarak 2.8 milyar dolara çıktığını belirten Çenesiz, “Sektörlerimiz 2020 yılına yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyüme hedefi ile başlamıştır. Ancak tüm dünyada ve sektörlerde etkili olan Covid-19 salgını bu hedefleri değiştirmeye mecbur bırakmıştır. Sektör öncelikle krizden en az hasarla çıkmaya odaklanmıştır. Ardından yeni normal olarak adlandırılan süreçte bölgenin en önemli ve kaliteli üreticisi olarak yeniden yapılanacak küresel tedarik zincirlerinden azami pay artışı sağlamayı hedeflemektedir” dedi. Çenesiz, sektörlere yönelik şu bilgileri verdi; “2020 yılının ilk 9 aylık verilerine göre, çimento sektörü ihracatı yüzde 25 artarak 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde cam sektörü toplam ihracatımız ise 620 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 9 ayında seramik sektör toplamında ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 925 milyon dolar olmuştur.”

“İHRACATTA BAŞARI, ‘KALİTE VE TASARIMLA’ GELİYOR”

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatını 2019 yılında en çok artıran üçüncü sektör olduğunu vurgulayan Çenesiz, “Ulusal hedeflerle uyum içinde çalışan Birliğimizin 2019 yılındaki toplam ihracatı, bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 16 arttı. 2019 yılı ihracatımız 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu noktada, sektörlerimiz 2019 yılında dünya ticaretinin daraldığı ve küresel korumacılığın hızla arttığı ortamda yüksek bir ihracat performansı göstermiş ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirmiştir” dedi. Türk seramik, çimento ve cam sektörleri olarak teknoloji ve sanayi yönünden dünyanın en gelişmiş ülkelerine ihracatta bu kadar başarılı olmalarının nedenlerini şöyle sıraladı; “Bu başarıda rol oynayan temel unsurlar sektörün uzun yıllardır sürdürdüğü etkin pazarlama politikaları, tanıtım faaliyetleri, Türk ürünlerinin artan kalite imajıdır. Ülkemizin bu sektörlerdeki deneyimi köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Son dönemde sektörlere yüksek kapasiteli çok modern tesisler yapılmıştır, tasarım kültürü çok hızlı yükselmekte ve Türkiye’nin yüksek uyum kabiliyeti ile geniş bir ürün gamı ortaya çıkmaktadır ve ülke olarak hızlı hareket edebilme ve talebe göre ürün çıkarma kabiliyet üstünlüğümüz ile ihracatımızın hızla büyüdüğünü ve daha da büyüyeceğini görebiliyoruz.”

“ÇİMENTO, CAM VE SERAMİK SEKTÖRLERİNDE KÜRESEL OYUNCUYUZ”

Türkiye’nin çimento, cam ve seramik sektörlerinde küresel pazarda önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Çenesiz, “Bu üç sektörümüz Avrupa’nın ve dünyanın başlıca üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer almaktadır. Birçok alt sektörümüz Avrupa’nın en fazla üretim yapılan ülkesini Türkiye olarak kayıtlara geçirme başarısına sahip olmuştur.

"YERLİ KATMA DEĞER ORANINDA REKORTMEN SEKTÖRLERİZ"

Bu üç sektörümüzün en önemli bir başka özelliği ise yerli katma değer oranında rekortmen olmalarıdır. Seramik sektörü yüzde 82, cam sektörü yüzde 79 ve çimento sektörü yüzde 68 yerli katma değer oranı ile üretim ve ihracat yapmaktadır. Bu açıdan bu sektörlerimizin ihracatının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sektörlerimiz ithalatı artırmadan ihracat yapabilen sektörlerdir” diye konuştu.

İHRACATTA BAŞARILI 40 FİRMAYA ÖDÜL

2019 yılında ihracatta üstün başarı gösteren sektörün yaklaşık 40 firması online olarak düzenlenen törenle açıklandı.