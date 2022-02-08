‘Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar geri alınmalı’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, “Zam oranlarının halkın alım gücü üzerinden değil iktidarın kendi ihtiyaçları üzerinden belirlendiğini görüyoruz.” dedi.

Yapılan zamların, siyasi iktidarın uyguladığı yanlış politikaların bir sonucu olduğunu ifade eden Coşgunsu, vatandaşın karanlığa mahkûm edildiğini söyledi.

Coşgunsu, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: “Elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki sürekli artışlara, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği, gazı ve suyu kesilecek binlerce vatandaşı soğuk ve karanlık günlere mahkum edecek politikalara karşıyız. Mevcut iktidar 1 Ocak'tan itibaren elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ile yüzde 127, doğalgaza konutlarda yüzde 25 oranında çok yüksek oranlı zamlar yaptı. Aynı şekilde benzin, motorin ve otogaz da çok yüksek zamlardan nasibini aldı.

Elektrik zamları ile özel elektrik şirketleri kollandı. Maalesef vatandaşlarımızı düşünen yok. Zam oranlarının halkın alım gücü üzerinden değil iktidarın kendi ihtiyaçları üzerinden belirlendiğini görüyoruz. Bugün faturalarını ödeyemediği için binlerce ailenin elektrik ve doğalgazı kesik durumdadır. Yapılan bu zamlar, siyasi iktidarın uyguladığı yanlış politikaların bir sonucudur. Bununla beraber yapılan özelleştirmelerle dağıtım şirketlerinin karlarını korumak amacıyla yapılan zammın bedelini vatandaş ödemektedir.Elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılık azaltılmadığı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmediği müddetçe fiyatlar artmaya devam edecektir.

Kamunun zararına olan özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarından vazgeçilmeli. Elektrik fiyatlarının artmaması için üretim, iletim, dağıtım ve perakende olarak ayrıştırılan hizmetlerin bütünleşik bir yapı içerisinde sunumunu mümkün kılacak kamusal bir örgütlenmenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Elektrik, tüm halkın kullanmak zorunda olduğu bir değer, bir haktır. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar derhal geri alınmalıdır. Fahiş enerji zamları, halkımızın gündelik yaşamı ve sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, yem ve tohum gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar, gıda üretiminde azalışa sebep olarak tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyacak ve hayat pahalılığını katlayarak artıracaktır.” (Haber Merkezi)