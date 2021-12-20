Emeklilerin gözü bu toplantıda

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamla ilgili gelecek haberlere çevrilmiş durumda.

Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla net 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirirken emeklilerin zam beklentisini de artırdı.

Emeklilere yapılacak zammın da yıllık yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. İlk karar bugünkü Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Bu oranların yakalanması için enflasyon zammından sonra yapılacak ek zammın yüzde 13 olabileceği hesaplanıyor. Bir başka deyişle ocakta yüzde 31.55 (40-8.45) oranında zam yapılması bekleniyor. Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri de benzer bir refah düzenlemesinden pay alacak. Onlar da temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı ve ocaktaki toplu sözleşme zammıyla alacakları toplam zam da son 1 yılda yüzde 26-28 seviyesinde olacak. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması için de ek yüzde 10 zam yapılabileceği hesaplanıyor.Geçen yıl korona etkisiyle SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de özellikle düşük emekli maaşlarına yönelik bir adım atılacağı dile getiriliyor. (İnternethaber)