EPDK Çorum’da benzin ve motorinin tavan fiyatını açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından önceki gün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Yürürlüğe giren ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek.

EPDK tarafından illere göre yayınlanan tavan fiyat tablosunda Çorum’da benzinin (TL/lt) 7,22 lira, motorinin ise (TL/lt) 6,58 lira olarak tavan fiyatı belirlendi.