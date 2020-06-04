Faizler düştü, konut fiyatları arttı!

FATİH BATTAR

Çorum’da konut kredi faizlerinin 0,64 ile 0,74 oranına gerilemesinin ardından konut fiyatlarına anında %30 zam yapıldı.

Faizin düşmesine sevinen vatandaşlar, fiyatların artmasıyla hayalleri suya düştü.

Bazı kamu bankaları ile birçok banka konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Buna bağlı olarak konut kredisi faizleri 0,64 ile 0,74 oranına geriledi. 15 yıl vade ile ödenen kredilerin ardından konut satışlarında hareketlilik yaşanmaya başlayınca fırsatçılar devreye girdi.

Çorum’da bankaların konut kredi faiz oranlarını 0,64 ile 0,74 oranına düşmesinin ardından konut satışlarında hareketlilik başladığını belirten Çorum Emlâk Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Okçu, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte bazı fırsatçıların fiyatlara %30 zam yaptığını söyledi.

‘ÇORUM’DA KONUTA TALEP ÇOK AMA KARŞILAYACAK KONUT YOK’

2 yıldır inşaat sektöründe hareketlilik olmadığı için Çorum’da bu talebi karşılayacak konut sayısı olmadığına dikkat çeken Okçu; “Türkiye genelinde 2 yıldır inşaat sektöründe hareketlilik yoktu. Şu anda zaten yarım kalan inşaatlar tamamlanmaya çalışılıyor. Belediyede inşaatlara ruhsat vermiyor. Bankaların konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle konut sektöründe hareketlilik başladı. Konut kredisi faizleri oldukça düştü. Faizlerin düşmesiyle konuta talep çoğaldı ama Çorum’da bu talebi karşılayacak konut yok.” dedi

‘FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA’

Faizlerin düşmesiyle birlikte fırsatçıların konut fiyatlarına %30 zam yapmasına tepki gösteren Okçu; “Faizler düştü diye müteahhitler veya 2. el konut satışı yapanlardan bazıları fırsatçılık yapıyor. Talebin çok olacağını bildikleri için fiyatları yukarı çektiler. Çorum’da zaten konut fiyatları çok yüksek ama fırsatçılar faiz oranlarını düşmesiyle birlikte yeniden zam yaptılar. Çorum’da şu anda ortalama 2+1 konut en düşük 150 ile 200 bin TL arasında. Tabi bazı bölgelerde 500-700 bin TL arasında. Faizin düşmesine sevinen vatandaşların ev alma hayali kuran vatandaşların maalesef hayallerini suya düşürdüler.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 19:06