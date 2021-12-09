Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan  20 milyar lira pay aldık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin 2020 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) aldıkları payları açıkladı.

TÜİK verilerine göre, İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre, 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı. İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Bölgemizde ise Samsun 55 milyar 979 milyon TL GSYH ile ilk sırada yer aldı.

Samsun’u 20 milyar 254 milyon TL GSYH ile Çorum, 19 milyar 629 milyon TL GSYH ile Tokat ve 14 milyar 099 milyon TL GSYH ile Amasya izledi. (Haber Merkezi)



Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 19:10