‘Hızlı Destek Programı’nın kapsamı genişletildi

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

KOSGEB İl Müdürü Yıldız ziyarette, KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren finansman destek paketinin ikinci aşamasının başladığını belirterek bu kapsamda hazırlanan ‘Hızlı Destek Programı’ hakkında bilgiler verdi.

KOSGEB’in teknoloji tabanlı start-up’lar ile imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik başlattığı Hızlı Destek Programı'nın başvuru şartlarından daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla kapsam genişletildiğini ifade eden İl Müdürü Yıldız, şunları söyledi: “5 milyar lira bütçeli desteğin ikinci başvuru aşamasına geçilmesiyle birlikte gelir kaybı kriterinde 2019 yılı toplamı ile 2020 yılı toplamı yani 12 aylık dönem dikkate alınacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan yararlanabilecek. Programda yapılan yenilikler kapsamında, gelir kaybı KDV beyannamesi üzerinden değil defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler bu kriterden muaf tutulacak. İşletmelerin Covid-19 salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekirken, yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak. Faizsiz geri ödemeli ve teminatsız destek programıyla mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30.000 TL’ye kadar, küçük işletmelere de 75.000 TL’ye kadar destek sağlanacak. 2017 ve sonrasında yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere ise 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecek. Geri ödemeler 2024'te başlayıp 2025 in sonuna kadar devam edecek. 21 Haziran'da başlayan yeni aşama başvuruları 9 Temmuz'da sona erecek."

Yıldız ayrıca, daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanların da destek kapsamında bulunduğunu, ilk başvuru döneminde başvurusu reddedilen işletmelerin, yeni koşulları karşılıyorlarsa başvuru yapabileceğini ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmelerin de başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, verdiği bilgilerden dolayı KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız’a teşekkür ederken, işletmelerin KOSGEB’in yeni yürürlüğe giren ‘Hızlı Destek Programı’nı mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.