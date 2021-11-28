ISVEA Türkiye ihracat şampiyonları arasındaki yerini bu yıl da aldı

2013 yılında ECE Holding tarafından satın alınarak Türk banyo gereçleri pazarıyla buluşturulan ISVEA, çimento, çam, seramik ve toprak ürünleri ihracat şampiyonları arasında bu yıl da yerini almayı başardı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, kamu, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma yöneticilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz, Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değer ürettiklerini söylerken, 2021 yıl sonu hedeflerini de 5 milyar dolar olarak açıkladı.

Seramik, cam ve çimento sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 3. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni düzenlendi. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı R. Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’in yaptığı ödül töreninde 11 alt sektörde 71 ödül takdim edildi.

İSMAİL GÜLLE: “İHRACATÇILARIMIZ 2020 YILINDA TARİH YAZDI”

2020’nin Türk ihracatının istikrar ve dirayetini gösteren bir yıl olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugün ödül alacak ihracatçılarımız, 2020 yılında adeta tarih yazdılar. Gerçekleştirilen performansın değeri, belki de on yıllar sonrasında bile hatırlanacak. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra, rüzgarı arkamıza iyiden iyiye aldık. Bu rüzgar bize, 2021’i ihracatın yılı yapma cesaretini verdi. Tüm bu başarıların neticesinde son 12 ayda ihracatımızda 215 milyar doları aşmayı başardık. Aylık ihracatta 20 milyar doları aşmak, artık yavaş yavaş alıştığımız bir başarı. İhracatımıza, bu milli zenginliğimize değer kattığımız için oldukça gururluyuz. Çünkü biliyoruz ki, Yarının Türkiye’si ancak ve ancak üretimle, ihracatla yükselecek” dedi.

ERDEM ÇENESİZ: “ÜÇ SEKTÖRÜN SON 10 YILDA ÜLKEYE KAZANDIRDIĞI NET CARİ FAZLA 25 MİLYAR DOLARA YAKIN”

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Birlik bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistik güçleriyle pandemi döneminde Türkiye’yi dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline getirdiğini belirterek, ihracatçı firmalara teşekkür etti. 2020 yılında yüzde 8 büyüme ile 4 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını ifade eden Çenesiz, bu yıl hedefi büyüttüklerini vurgulayarak, “Pandeminin ilk yılında yakaladığımız başarı, daha büyük hedefler belirlememizin önünü açtı. Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 4 milyar dolar ihracata ulaşmış bulunuyoruz. Son iki ayda büyümemize büyüme katarak, 5 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan çimento, cam ve seramik sektörlerimizin ürettiği yerli katma değer, Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi. Bu yıl sonu itibarıyla 3,3 milyar dolarlık yerli katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Böylece son 10 yılda ülkemize sunduğumuz net döviz 25 milyar dolara yaklaşacak. Giderek güçlenen ve daha fazla önem verilen tasarım kültürümüz, yüksek kapasiteli modern tesislerimiz, ürün zenginliğimiz, her koşula uyum sağlayabilen esnek yapımız ve köklü geçmişimizle hep birlikte ihracatımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA 100 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ”

ÇCSİB’nin en az ihracatı artırmak kadar önem verdiği bir diğer konunun da toplumun refahına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, şöyle devam etti; “Üç sektördeki üreticilerimiz 100 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. Pandeminin başından bu yana kalıcı bir istihdam kaybı yaşanmadı. Üyelerimizin yeni yatırımlara ve istihdama odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte sektörlerimizin bir diğer önemli özelliği de yalnızca bir şehre veya bölgeye değil ülkemizin tamamına katkı sunmalarıdır. Bizim Elazığ’da, Siirt’te, Van’da çimento tesislerimiz var. Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Çorum’da seramik yapıyoruz. Polatlı'da cam üretiyoruz. Yani bizim ihracat yolculuğumuz Anadolu’nun dört bir yanından başlayıp yedi kıtaya ulaşıyor.”

ÇCSİB Başkanı Çenesiz konuşmasında, enerji maliyetlerinin sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna ve Kasım ayı itibarıyla uygulamaya konulan ve üretim artışını cezalandıran kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmesi gerektiğine değindi. Enerji konusunda iş dünyasına da önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Çenesiz, özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin ihracatı sekteye uğratmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

11 ALT SEKTÖRDE 71 ÖDÜL

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi ve 11 alt sektörde 71 ödül verildi. “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde verilen ödüllerin ardından etkinlik gala yemeği ile son buldu.

ISVEA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Türker Ülke ekonomisine ve istihdamına destek sağlayarak bu ödüle layık görüldüğümüz için gurur duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda katma değer ve fark yaratarak üretmeye devam edeceğiz. Bizimle birlikte emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021, 16:17