İthalatta bölgede birinciyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye’de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %41,4, ithalat %25,0 azaldı. Bölge iller arasında ise Çorum, ithalatta 88,1 milyon dolarla birinciliği elden bırakmadı.

TÜİK verilerine göre, bölge iller arasında Samsun’da Nisan ayında ihracat 39,4 milyon dolar, ithalat 49,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta ihracat 2,2 milyon dolar, ithalat 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çorum’da Nisan ayında ihracat 14,6 milyon dolar, ithalat 88,1 milyon dolar oldu. Amasya’da ise rakamlar ihracatta 5,6 milyon dolar, ithalatta ise 2 milyon dolar şeklinde verildi. (Haber Merkezi)