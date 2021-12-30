Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tahtasız ve Tokgöz, partiye yeni yapılan üye kayıtlarının listesini Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na teslim ederek, Çorum’un genel sorunlarını paylaştı.

Çorum’da yaptıkları çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu’nu bilgilendiren Tahtasız ve Tokgöz, mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tahtasız ve Tokgöz’ü samimi ve sıcak bir şekilde ağırlayan Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Çorumlulara selamlarını ileten Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz’e çalışmalarında başarılar diledi.

Tahtasız ve Tokgöz, daha sonra Genel Başkan Yardımcılarını da ziyaret ederek parti çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.



Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 15:13