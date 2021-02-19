Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı, Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklama resmiyet kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği mart ayı sonunda uygulanan tüm iş yerlerinde sona erecek. Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman sona ereceği merak ediliyordu.

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son kez uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi olarak mart ayının sonu belirlendi.