Konut fiyatları en çok artan iller arasındayız

Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, Çorum konut fiyatları en çok artan iller arasında yer aldı.

Bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il ise yüzde 63,19 ile Gaziantep oldu.

Hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmaya devam eden Hürriyet Emlak'ın, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı.

Emlak sektörünün geçen bir yılda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak'ın açıkladığı verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 63,19 ile Gaziantep, yüzde 46,15 Antalya, yüzde 43,30 Eskişehir, yüzde 36,43 ile Çorum ve yüzde 36,07 ile Sakarya geldi.

Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 337 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 252 TL ile İstanbul, 4 bin 30 TL ile İzmir ve 3 bin 904 TL ile Antalya izledi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 16:23