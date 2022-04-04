LPG'ye büyük zam!

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 63 kuruş artacak.

Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.Çorum'da ortalama LPG fiyatlarının gelecek bu zamla 11 lirayı geçmesi bekleniyor.