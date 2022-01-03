Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı yüzde 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor. Öte yandan memur maaşlarına ek zam protokolünün Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

Kıdem tazminatı tavanı 10 bin lirayı geçecek. Alınacak kıdem tazminatı artacak.

65 yaş aylığı bin 55 lira 80 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 lira oldu.

Engelli aylıkları 842 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 liraya yükseldi.

En düşük memur maaşı 4 bin 176 TL oldu.

Bağkur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 948 lira oldu.

SSK 2000 öncesi 3 bin 292 lira 90 kuruş, 2000 sonrası 2 bin 41 lira maaş alacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 16:44