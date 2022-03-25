Mücevher ihracatına Ahlatcı damgası

İstanbul Mücevher Fuarı-Istanbul Jewelry Show’da Mücevher İhracatçıları Birliği'nin geleneksel İhracatın Liderleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene Ahlatcı Holding damga vurarak farklı kategorilerde üç ödül birden aldı.

Ülke genelinde ihracat gerçekleştiren markalar sıralamasında Ahlatcı Kuyumculuk ikinci ve Ahlatcı Metal Rafinerisi de üçüncü Altından Mamul Mücevherat kategorisinde ise Ahlatcı Kuyumculuk birinci sırada yer aldı.

Törene Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ödüle layık görülen firmalar katıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, dünyanın beş büyük mücevher sektöründen biri olan Türk mücevher sektörünün stratejik bir değere sahip olduğunu, imkanlar sunulması dahilinde rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

“Pandemiden önce yükselişte olan, pandemiyle birlikte duraklar gibi görünen ancak birliğimizin kurduğu dijital platform ve inovasyon çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz J – BOX sayesinde faaliyetlerine devam eden birliğimiz, geçen sene rekora imza attı. Bu sene sektörümüzü 51'inci kez İstanbul'da fuarda görmek, bizler için büyük bir mutluluk anlamına geliyor. Dünyanın dört bir yanından 700'den fazla yabancı mücevher satın almacısını ağırladığımız fuarla birlikte bu sene de rekor hedefliyoruz. En büyük dileğimiz 2023 yılında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek dünya arenasında lider konuma erişebilmek."

İhracatın Liderleri Ödül Töreni çerçevesinde ülke genelinde ihracat gerçekleştiren markalar sıralamasında birinciliği İstanbul Altın Rafinerisi alırken Ahlatcı Kuyumculuk ikinci ve Ahlatcı Metal Rafineri de üçüncü oldu.

Altından Mamul Mücevherat kategorisinde Ahlatcı Kuyumculuk birinci olurken bu grupta Arpaş ikinci ve Elit İstanbul Altın & Gümüş üçüncü oldu. Pırlantalı Mücevherat kategorisinde birinciliği Zen Pırlanta kazanırken bu grupta ikinciliği On Mücevherat, üçüncülüğü de Ororia Dış Ticaret kazandı.

Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafinerisi adına ödülleri törene katılan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı aldı. (Haber Merkezi)