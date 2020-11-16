MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı kapılarını açıyor

FATİH AKBAŞ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, “MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı”nın açılacağını belirtti.

MÜSİAD EXPO’nun bu yıl 18’incisinin düzenlendiğini kaydeden Orhan Coşkun, “MÜSİAD olarak bu yıl ilk kez TÜYAP'la güçlerimizi birleştireceğiz ve fuarımızı, 18 - 21 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Hem fiziksel hem online olarak hibrit şekilde yapacağımız MÜSİAD EXPO’da, yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Ayrıca, 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesini hedefliyoruz. Fuarımız, dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu - International Business Forum (IBF) ile önemli toplantılara ev sahipliği yapacak” dedi.

MÜSİAD’ın, 95 ülkede irtibat noktasına, dolayısıyla geniş teşkilat ağına sahip bir dernek olduğunu vurgulayan Coşkun, “Dolayısıyla fuara yurt dışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımını bekliyoruz. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 56 ülkeden 400 yabancı alım heyeti, fuarımıza katılacak. Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar, buralarda edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD olarak bugüne kadar, çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 192 MOU anlaşması imzaladıklarını dile getiren Coşkun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkelerimiz arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında önemli bir adım atmış olacağız. Dünyada etkili olan pandemi nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıkları titizlikle yapılıyor. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO, bu yıl ilk kez ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacak. Fiziki olarak gelen binlerce iş insanı ve sanayiciyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ağırlamaya hazırlandığımız fuarda katılımcılar, TÜYAP’ın sağladığı teknolojik alt yapı sayesinde fuar ziyaretçileri ile yalnızca fuar alanında değil, fuar sona erdikten sonra dahi dijital platformda bir araya gelerek ticaret yapabilecekler. Bizler MÜSİAD olarak, bildiğiniz gibi ülkemizin kalkınmasına ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştiriyoruz.

Bunun dışında bu yıl EXPO kapsamında milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleşecek. Milli gurur kaynağımız olan bu girişime, MÜSİAD olarak Fuar bünyesinde yer vermekten dolayı çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Küresel bir krize sebep Covid-19 pandemisi dolayısıyla bu yıl MÜSİAD EXPO’nun hazırlıklarını, tüm pandemi tedbirlerine ve TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi standartlarına uygun şekilde, titizlikle yürütüyoruz. Fuar kapsamındaki her organizasyonumuzu, her adımımızı, maske mesafe temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürüteceğiz; bunun için tüm önlemlerimizi aldık. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak. Artık günleri saydığımız ve büyük bir heyecanla hazırlandığımız EXPO fuarımızda yeniden görüşmeyi diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020, 19:58