Naci Ağbal'a yeni görev

Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan Çorum hemşehrimiz Naci Ağbal'a yeni bir görev verildi.

Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliğine atandı.

7 Kasım 2020 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmıştı. 132 gün görev yapan Ağbal'ın yerine ise Şahap Kavcıoğlu atandı.

AĞBAL'A YENİ GÖREV

Görevden alınması sonrası bir süredir ortalıkta görünmeyen Ağbal'a yeni bir görev verildi. Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliğine atandı. Ağbal, yeni görevini sosyal medya hesabının profiline de ekledi.