'Orta vadeli doğalgaz politikaları hazırlanmalı’

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Fokus’ programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu başkanı Erdem Çenesiz Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda Rusya-Ukrayna krizi ve başta doğalgaz olmak üzere artan üretim maliyetleri, kriz bölgesinde Rusya’dan temin edilen gaz ve Ukrayna’dan seramik sektörü için hammadde alımında krizin getireceği sorunlara değindi.

Çenesiz, sürekli büyüyen ihracatın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için üretim odaklı orta vadeli doğalgaz politikalarının hazırlıklarına başlanması gerektiğini de söyledi. (Haber Merkezi)