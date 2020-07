Oyun salonları 3.5 ay sonra hizmet vermeye başladı

FATİH BATTAR

Koranavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 3.5 aydır kapalı olan internet kafe ve playstation salonları dün yeniden hizmete başladı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı gibi birçok tedbirle müşterilerini ağırlayan salonlar, ilk günden rağbet gördü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3.5 aydır kapalı olan internet kafeler ve playstation salonları normalleşme süreci ile birlikte dün kapılarını oyunseverlere yeniden açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre oyun salonları sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uyularak, internet ve oyun salonları gibi yerler kapılarını tekrardan müşterilerine açtı.

Koronavirüs önlemleri alarak 3.5 ay sonra hizmet vermeye başladıklarını belirten Hastasıyız Dede Playstation oyun salonu sahibi Cesur Mehrali, pandemi döneminde her esnaf gibi oyun salonlarının da sıkıntılı süreç yaşadığını söyledi.

1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet vermeye başladıklarını aktaran Mehrali, ilk gün yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

‘HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Mehrali; “Salgın sebebiyle 3.5 aydır salonumuz kapalıydı. Bugün 1 Temmuz itibari ile ilk siftahımızı yaptık. Devletimizin bize göndermiş olduğu genelgeye uyarak; dezenfektan, ateş ölçer, aralık ve mesafe kurallarına uyarak işyerimizi açtık. Müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. O yüzdem salonumuzu sürekli dezenfekte ediyoruz. Playstation makinelerimizi, televizyonlarımızı ve oyun konsolllarını sürekli dezenfekte ediyoruz. Tabi işyerimizi de dezenfekte ediyoruz. 4 ay sonra işyerimizi açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gün salonumuz hamd olsun doldu. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep birlikte el birliği açarız ve normale döneriz.” dedi

Fiyatlara zam yapmadıklarını sözlerine ekleyen Mehrali; “Halkımız bu süreçte oyuna hasret kaldı. Virüs dolayısıyla evde vakit geçiren müşterilerimiz oyun oynamayı özlemiş. Biz de müşterilerimiz doya doya oyun oynasın diye fiyatlarımıza zam yapmadık.” ifadelerini kullandı.

‘PLAYSTATİON OYNAMAYI ÖZLEDİK’

Oyun oynamayı ve playstation oynamayı çok özlediğini belirten Hastasıyız Dede Playstation müşterisi de; “Virüs dolasıyısıyla ne dışarı çıkabildik ne oyun oynayabildik. Sürekli evde vakit geçirdiğimiz için playstation oynamayı özledik. Bugün açılınca ilk işimiz playstation oynamak oldu. Arkadaşlarımızla birilkte burda futbol oynamaya geldik. Maskemizi tatktık, sosyal mesafemize de uyarak oynumuzu oynayacağız ve stres atacağız.” diye konuştu.