Pazarda fiyatlar cep yakıyor!

FATİH BATTAR

Çorum’da halk pazarlarında sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor.

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Pazartesi Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatlarındaki yüksek fiyatlar vatandaşın belini büküyor.

Hakimiyet Gazetesi olarak Pazartesi Pazarı’nda son güncel fiyatları inceledik. Fiyatlardan hem vatandaş hem de pazarcı esnafı şikayetçi.

BİBERİN KİLOSU 50, DOMATESİN KİLOSU 20

Enflasyon, savaş nedeniyle yaşanan gıda krizi nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı devam ederken, Ramazan fırsatçıları meyve ve sebze fiyatlarını daha da yükseltti.

Pazartesi Pazarı’nda özellikle domates ve biberin fiyatı dikkat çekti. Biberin kilosu 50 liradan satılırken, domatesin kilosu ise 20 liradan satışa sunuldu.

PAZARCI ESNAFI DA FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

Pazartesi Pazarı esnafından Erdal Cins, fiyatların yüksek oluşundan dolayı vatandaşların alım gücünün düştüğünü söyledi. Esnaf olarak fiyatlardan kendilerinin de rahatsız olduğunu ifade eden Cins; “Son bir kaç haftadır satışlarda düşüş yaşıyoruz. Biberin kilosu 50, domatesin kilosu 20, patlıcanın kilosu 30, salatalığın kilosu 10 lira fiyatlar böyle olunca vatandaşlar da kaçıyor. Fiyatların bu kadar yüksek olması bizi de rahatsız ediyor.” dedi

Pazar arabasını doldurmaya çalışan bir vatandaş da pazarda fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, yetkililerin bu konuya bir çözüm getirmesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi Pazarı’nda ortalama fiyatlar ise şu şekilde; “Çilek 25, çağla 40, patates 8, havuç 5, kabak 10, marul tane 15, yeşil soğan 15, brokoli 10 lira.”