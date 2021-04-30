Samsun’u 4’e katladık

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Anadolu Kaplanı Çorum, liman şehri Samsun’u ihracatta 4’e katladı.

Havaalanı, demiryolu ve limanı olan büyükşehir Samsun’da Mart ayında 123 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, müteşebbisleri ile kendi ayakları üzerinde duran Anadolu’nun parlayan yıldızı Çorum’da ise 478 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Çorum sanayisi Mart ayında rekor kırdı

Çorum sanayisi Mart ayında ihracatta rekora imza atarak, Türkiye’de en çok ihracat yapan 8.il oldu. İhracatta birinci sırada 9 milyar 53 milyon lira İstanbul yer alırken, İstanbul’u 1 milyar 143 milyon ile İzmir, 1 milyar 59 milyon ile Bursa izledi. Çorum’da ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %497 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Mart Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illeri Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2021” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2021 yılı Mart ayında Çorum'da ihracat 478,8 milyon dolar, Samsun'da ihracat 123,9 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 3,0 milyon dolar, Amasya'da ihracat 11,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat %25,6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Mart ayında Çorum'da ithalat rakamları da azalarak 59,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum ithalatta Türkiye’de 24.sırada yer aldı.

Bölgede Samsun'da ithalat 80,4 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 1,5 milyon dolar, Amasya'da ithalat 5,1 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 16:38