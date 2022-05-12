Seramik sektöründe ‘hammadde’ endişesi

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT’de yayınlanan ‘60 Dakika’ programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini de yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Zeliha Saraç’ın sunduğu programda Rusya-Ukrayna savaşının sonucu olarak seramik sektörü için Ukrayna’dan temin edilen kil hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Seramik sektöründe büyüme ve yatırımların devam etmesi ve bu kapasite artışları ile birlikte Ukrayna’nın hammadde tedarik edememesinden kaynaklı sıkıntı yaşanabileceğini vurgulayan Çenesiz bununla birlikte yaşanabilecek sıkıntının yanında hammadde talebinde bir artış olduğunu ifade etti.

İthal hammaddede yaşanabilecek sıkıntıya rağmen Şile’de bulunan yerli hammadde rezervinin hammadde üreticileri tarafından seramik üreticilerine arz edilemediğini belirten Çenesiz, “Bu yüzden seramik üreticileri yerli hammaddeye yeterince ulaşamamaktadır. Ukrayna’nın hammadde tedarik edemeyecek olmasından dolayı bu rezervin önemi ortaya çıkmıştır Türk üreticilerin ihtiyacı olan kilin daha fazlasını üreterek hammadde ihracatı ile Ukrayna’nın talebi karşılayamadığı pazarlara katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Rezerv olarak yeterli olan hammadde sahalarının alanının geliştirilmesi ile ilgili Orman Bakanlığımızdan çözüm bekliyoruz”dedi.

Seramik sektörü ihracatının 2022 yılının ilk 4 ayında miktar bazında % 10 büyürken tutar bazında ise % 37 büyüyerek seramik ihraç fiyatını arttırmış olduğunu ifade eden Çenesiz, “Sürekli büyüyen ihracatımızın rekabetçi piyasada pazar kaybı yaşamaması için rekabet gücümüzü muhafaza ederek seramik gibi doğal kaynaklara dayanan sektörde hammadde rezervlerimizi muhafaza etmek ve bunları piyasaya sunabilmek gerekmektedir. Bu açıdan belli bir bölge özelinde değil tüm alternatif kaynaklarda sürdürebilir ve çevreci şekilde madencilik olanaklarımızı arttırmalıyız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)