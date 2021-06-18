Sri Lanka heyeti Çorum sanayisini inceledi

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya ve Sri Lanka Ticaret Koordinatörü Mehmet Emin Berk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Sri Lanka heyeti, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından ağırlanırken, ziyarette Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayri Şamlı da hazır bulundu.

Çorum ve Sri Lanka ekonomisi hakkında karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve beraberindeki heyet, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇOSİAD Başkanı ve TSO Meclis Üyesi Hayri Şamlı, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alapala Makine, 3F Tekstil ve Mone Medikal firmalarını ziyaret ederek fabrikaların üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Sri Lanka heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 19:39