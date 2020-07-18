'TMO patates ve soğanı 1 liraya almalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Patates ve soğanı hala kriz bekliyor ve devam ediyor. Bu bir krizdir ve bu krizden çıkabilmenin yolu, iktidarın derhal Tarım Kredi Kooperatiflerini, TMO'yu ve diğer kurumları devreye sokup patatesi ve soğanı 1 liraya gelecek şekilde almasıdır." dedi.

Sarıbal, partisinin Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, haşhaş, patates ve soğan üreticilerinin sorunlarını dinlemek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Ülke genelindeki patates ve soğan üreticilerinin büyük sorunla karşı karşıya olduğunu iddia eden Sarıbal, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bugün tarlada 1 liraya mal olmuş soğan, şu anda 40 kuruş ile 60 kuruş arasında satılmakta. Yine tarlada aşağı yukarı maliyeti 1 lira olan patates, kamyona teslim 80 kuruşa satılmakta. Günlerdir, aylardır bunu söylüyoruz. Bunun adı net, Bakan seyretmeye devam ediyor. Bakan Türkiye'deki üretim modelini anlayamamış durumda. Bakan, Türkiye'deki 83 milyon insan, 5 milyon sığınmacı ve turistin ne kadar soğan tüketeceğini görememiş durumda. Tamamen yaşadığımız sorun, bir gerçeği yönetemeyen iktidar sorunudur."

Dün akşam itibarıyla ihracat serbestliği verildiğini ama soğanın büyük kısmının çürüdüğünü öne süren Sarıbal, "Patates ve soğanı hala kriz bekliyor ve devam ediyor. Bu bir krizdir ve bu krizden çıkabilmenin yolu, iktidarın derhal Tarım Kredi Kooperatiflerini, TMO'yu ve diğer kurumları devreye sokup patatesi ve soğanı 1 liraya gelecek şekilde almasıdır. Bunu yapamıyorsa tarlada satılan soğana prim vererek, 60 kuruş mu çiftçinin cebine kalıyor, 40 kuruş daha destekleyerek bu sorunu acilen çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaş sebze meyve üretiminin dünyanın en zor, çiftçinin ise en kutsal işi olduğunu vurgulayan Sarıbal, akıl, bilim ve çiftçiden yana bir sistemle bu alandaki tüm sorunların çözülebileceğini dile getirdi.

Haşhaş, patates ve soğanda yaşanan sorunun iktidarın yönetememe sorunu olduğunu savunan Sarıbal, "İktidarın tarım politikalarından başarısızlığının çok açık, net görünür tarafıdır. CHP olarak tüm gücümüzle çiftçinin yanındayız. Bu bir kader değildir. Bu sorunlar aşılabilir. Bilimden yana, akıldan yana, halktan yana, toplumdan yana bir tarım politikasının devreye girmesini önemsemek, sağlamak gerekiyor. Bu başarılabilir." diye konuştu.

Sarıbal, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin zararlarının giderilmesi, borçlarının ertelenmesi, 2021'den itibaren uzun yıllara dönük yapılandırılmasının zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından Sarıbal, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile partililerin katılımıyla toplantı yaptı.

(AA)