Türk Seramiği Amerika'da tanıtıldı

Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliğinin (ÇCSİB) 4 yıldır sponsor olarak katıldığı American Tile Distribütörleri Derneği tarafından organize edilen Total Solutions Plus organizasyonu Jacksonville/Florida'da düzenlendi.
Çoğunluğunu Amerikalı karo seramik distribütörlerinin oluşturduğu 400 katılımcıya Türkiye Seramik Federasyonu ve ÇCSİB Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz tarafından sunum yapılarak Türk seramik sektörü anlatıldı.
Seramik sektörü tanıtım filmi gösterildi ve katılımcılar Türkiye’ye davet edildi.