Ukrayna büyükelçisi Çorum sanayisine hayran kaldı

FATİH BATTAR

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük firmaları ziyaret etti.

Çorum’un sanayi potansiyeline hayran kalan büyükelçi Sybiha, Türkiye’de un ihracatında önemli paya sahip olan ve Ukrayna ile projeleri olan Alapala, Uğur Grup ve Makenas’ı gezerek, fabrikalar hakkında bilgi aldı.

Çorum’un sanayi potansiyelini yerinde gören Sybiha; “Un ihracatında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Çorum’da üretimin nasıl yapıldığını kendi gözlerimle gördüm. Sanayi bölgesini ve Ukrayna ile projeleri olan Alapala, Uğur Grup ve MAKENAS fabrikalarını ziyaret ettik. Bölgenin potansiyelini yerinde gördük.” dedi