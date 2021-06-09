‘Ulusal lojistik stratejisi gerekli’

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan Fokus programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda seramik üretiminde 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen %29.3'lük üretim artışı ile birlikte son dönemlerde sektörde yaşanan hammadde sıkıntısı ve tüm dünyada yaşanan lojistik problemlerinden dolayı ulusal lojistik stratejisinin gerekliliğinden bahsetti.

Çenesiz, Amerika'nın askıya aldığı %20’lik ek vergi kararının sektöre getireceği olumsuz etkiler, seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ile sektörün dünyadaki yeri ve önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini de anlattı.