Üst geçit, İlim Yayma Kavşağı'na taşınacak

FATİH BATTAR

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Çorum’un en tehlikeli kavşaklarından biri olan İlim Yayma Kavşağı’na yapılacak çalışma ile ilgili bir açıklama yaptı.

Çevre yolunun şehir içinde kalması nedeniyle ölümlü trafik kazalarının yaşandığı İlim Yayma Kavşağı ile ilgili yetkililerin çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 7.Böge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İlim Yayma Kavşağı’na farklı seviyeli kavşağın uygun olmadığını belirtilerek; “Farklı Seviyeli Kavşak talebi ile ilgili, İlim Yayma Kavşağı’nın 475 metre mesafede Sungurlu İlçesi istikametinde köprülü kavşak, 383 metre mesafede Merzifon İlçesi yönünde battı-çıktı farklı seviyeli kavşak bulunmaktadır. Bu iki farklı seviyeli kavşak arasına gerek kamulaştırma koridoru, gerek imar koridoru ve gerekse Karayolları Geometrik Standartlarını sağlamaması nedeniyle, farklı seviyeli kavşak yapılması talebi mümkün olamamaktadır. İlim Yayma Cemiyetinin bulunduğu kavşak sinyalize kavşak olup, genelge gereği yaya geçitleri arasındaki minimum mesafe şartını sağlamadığı için, sinyalize kavşak içerisine yaya üst geçidi yapılamamaktadır.” denildi

İlim Yayma Kavşağı’na 200 metre yakınına bir üst geçit yerleştirilme planlandığını açıklayan Karayolları; “İlim Yayma Cemiyetinin 1.200 metre Ankara istikametinde yapılacak olan İskilip Farklı Seviyeli Kavşak içerisinde kalan yaya üst geçidi sökülerek, İlim Yayma Cemiyetinin bulunduğu kavşağa en az 200 metre mesafede uygun bir noktaya deplase edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, 17:51