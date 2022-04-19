Vali pazarda fiyat denetimi yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, Pazartesi Pazarı’nda incelemelerde bulunarak ürün ve fiyatlarına baktı.

Pazarcı esnafı ile sohbet eden Çiftçi, sebze ve meyvedeki anormak artışın nedenlerini sordu. Fiyatlardan kendilerinin de rahatsız olduğunu belirten esnaf da Vali Çiftçi’ye ürünlerin kendilerine geliş fiyatlarını göstererek, fiyatların neden bu halde olduğunu anlatmaya çalıştı.

Vali Çiftçi Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Pazar denetiminde Vali Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ile Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da eşlik etti.