1 ayda vaka sayımız yarı yarıya düştü

Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 269 olan vaka sayısı, 100 binde 253'e düştü.

1 ayda vaka sayımız yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Paylaşılan haritaya göre Çorum'da geçtiğimiz hafta 100 binde 269 olan vaka sayısı, 100 binde 253'e düştü. Çorum'da 1 ay öncesinde 100 binde 500'e dayanan vaka sayısı, uyarı ve tedbirlerle yarı yarıya düştü. Uzmanlar, yeni varyant olan Omicron konusunda da uyarıları devam  ediyor. Türkiye'de şu anda 5 ilde görülen Omicron varyantı ile vakaların yeniden yükselişe geçebileceğini belirten uzmanlar, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeden uygulanması gerektiğini ifade ediyor. 

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şu şekilde açıklandı: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.

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