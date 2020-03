1 haftada 570 işyerini denetlediler

Tarım ve Orman Bakanlığınca 17-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirilen Gıda Denetimi Seferberliği, Çorum il merkezi ve 7 ilçede 32 kontrol görevlisinin katılımıyla yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde ikincisi gerçekleştirilen sektörel bazlı diğer ismiyle ürün bazlı denetim 'Gıda Denetim Seferberliği' başlatıldı. Türkiye'de ikinci defa yapılan ve eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'de uygulanan ‘Denetim Seferberliği’ kapsamında, Çorum Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, her gün bir ürün çeşidi veya bir sektör denetlemek suretiyle Çorum'da faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde gıda kontrol ekipleri tarafından 6 günlük ürün bazlı denetimlerde 570 işletme denetimden geçti. 5 et ve et ürünleri üreten işyeri, 6 süt ve süt ürünleri üreten işyeri, 108 ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller üreten işyeri, 256 kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe, vb. işyerleri, 50 okul kantini ve yemekhaneleri ile 145 lokanta, restoran, dönerci, fast-food vb. toplu tüketim yerlerinin denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederken, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Alo 174 Gıda Hattının aranması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)