1 haftalık yaşam savaşını kaybetti

FATİH BATTAR
Çorumlu genç geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'da trafik kazasında ağır yaralanan ve yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Tunahan Hilmi Demirok, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
1 hafta önce geçirdiği kaza sonucu bugün yaşam savaşını kaybeden gencin cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uğurludağ'ın Sazköy köyünde toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.