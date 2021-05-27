1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

Bakan Koca Bilim Kurulu'nun 1 Haziran sonrası normalleşme için yeni çalışmalar yapacağını açıklamasının ardından, taslak çalışma ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre; vakalarda düşüş sürdüğü takdirde sahillerde, parklarda iki metre mesafe varsa maske takılmayabilecek. Restoran ve kafeler, kişi sınırlamasıyla açılabilecek, Düğünler açık havada yapılabilecek. Yine halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını müşterilerine açabilecek.

İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başladı ancak hâlâ sokak kısıtlaması ve restoranların açılması gibi konular için Kabine’den çıkacak kararlar bekleniyor. Kararlarda vaka sayısı önem kazanıyor. Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

"EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından “eğitimdetelafibaşlıyor” etiketiyle paylaşım yaptı.

Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 11:18