1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara böyle yansıdı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza 31 Aralık'ta İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum Kavşağı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Emül idaresindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil ile Çorum istikametinden ilçeye gelmekte olan Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpışmış kazada Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güzel Emül doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Feci kaza güvenlik kamera böyle yansıdı.