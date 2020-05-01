1 Mayıs alanlardan bürolara hapsoldu

MURAT ÇETİN

Türk İş Çorum Temsilcisi Sefer Kahraman ve Türk İş’e bağlı sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanıma Günü nedeniyle bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Her yıl meydanlarda yapılan kutlama ve açıklamalar, her şeyde olduğu gibi Covid19’un gölgesinde kaldı. Sefer Kahraman, Covid19’la binlikte yaşanan istihdam kaybına dikkat çekerek, Türkiye’de 3 milyonu aşan sayıda kısa çalışma ödeneğine başvuru yapıldığını, 230 bin işsizlik sigortası başvurusu yapıldığını bildirdi.

İşsizlik ödeneği başvurusu yapmayan 115 bin çalışanın bulunduğuna işaret eden Sefer Kahraman, 1,5 milyon kişinin de işsizlik ödeneği başvurusu yaptığını anlattığı açıklamasında, istihdam kaybının 7,5 milyon olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

“1 Mayıs’ı böyle bir ortam ve şartlar altında kutlamaya çalışıyoruz.” diyen Kahraman, açıklamasında şunları dile getirdi, “Bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid19 virüsü nedeniyle çok ciddi maddi kayıplar ve can kayıplarının yaşandığı günlerden geçiyoruz. Covid19 tüm dünya ülkelerinde politikaların yeniden gözden geçmesine ve ekonomik sıkıntılar ve özellikle tarım ve gıdanın öne çıktığı bir süreci adeta vazgeçilmez hale getirmiştir. Görünürde artık bireyler veya şirketler lüks tüketim, eşya, araba, altın gibi ürünler yerine un, şeker ve gıda stokladığını görmekteyiz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 17:09