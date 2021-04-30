1 Mayıs’ı meydanda kutladılar

FATİH BATTAR

Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kısıtlama başlamadan Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kitlesel basın açıklaması ile kutlandı.

DİSK, TÜRK İŞ, KESK ve BİRLEŞİK KAMU İŞ temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, Kadeş Meydanı'nda pandemi kurallarına göre bir araya gelerek, İşçi Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikte 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklaması yapan Birleşik Metal İş Sendikası İşçi Temsilcisi Abdurrahim Birin; “Yaşamını emeğiyle sürdürmek zorunda olanlar, Küresel salgın şartlarında fedakârca çalışmak durumunda canlarını ortaya koyanların, yaşamını daha da alt üst etti. Bugün her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor.” dedi

Salgının işçi hak ve özgürlüklerine el uzatılması için “meşru” gerekçeymiş gibi görüldüğünü belirten Birin; “Emekçilerin büyük bir bölümü, hem salgınla hem de salgının getirdiği yoksullukla mücadelede bir başlarına kaldı. Bu durum ulus-dil-din-etnik köken ayrımı gözetmeksizin salgınının en ağır vurduğu kesimin yine emekçiler ve dar gelirler olduğunu ortaya koydu. Sendikal örgütlülüğün önemi bu olumsuz koşullarda daha iyi anlaşıldı. Sendikalı emekçilerin, örgütsüz ve kayıt dışı çalışanlara göre, salgının olumsuz etkilerinden daha az hasarla çıkma imkânına sahip oldukları görüldü. Devasa boyutlara gelen işsizlik sorunu resmi verilere bile yansıdı, görünür oldu. Ama çalışır gözüken ve fakat ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca emekçinin yaşamlarını asgari ücretin yarısı bir gelirle nasıl sürdürecekleri sorusu yanıtsız kaldı.” şeklinde konuştu

1 Mayıs’ın kısıtlama gününe denk gelmesi ve 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesini eleştiren Birin;

“Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs kutlarken bulaşan bir virüs tespit edilmemiştir. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmektedir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahkûm edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Salgın bir kez daha gösterdi ki: Gezegenimizi, insanlığı ve emekçi sınıfları sömüren, insani ve toplumsal ihtiyaçları değil, piyasanın ve sermayenin ihtiyaçlarını gözeten bu düzen dünya çapında iflas etmiştir. Yaşanabilir bir Dünya kurmak ellerimizdedir. Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçilerin işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kutlama programı sosyal mesafeli halay ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 11:18