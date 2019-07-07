1. Motosiklet Festivali Çorum’a renk katacak

Çorum’da bu yıl 1.’si düzenlenecek olan Motosiklet Festivali, kentin yaşam dokusuna renk katacak. Festival 2 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinlere sahne olacak.

36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum Valiliği ile Çorum Belediyesi öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek olan festival için tüm hazırlıklar tamamlandı.

13-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motosiklet Festivali hakkında bilgi veren Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, festival kapsamında şehir dışından yaklaşık 500 motosiklet tutkununu Çorum’a beklediklerini söyledi.

13 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren tüm motor tutkunlarını Bahabey Çamlığı’nda kurulacak olan kamp alanına davet eden Uzun, saat 17.00’de protokol mensuplarının da katılacağı bir tören düzenleneceğini ifade etti.

Saat 18.00’den itibaren katılımcılar tarafından çadırların kurulacağını dile getiren Necmettin Uzun, saat 20.00-24.00 arası ise kamp ateşi eşliğinde yarışma ve konserlerin yanı sıra ip çekme, redline yarışı, en güzel motor yarışı, en güçlü motorcu ve en yavaş gitme yarışlarının düzenleneceğini dile getirdi. Ayrıca gece boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara hediyeler dağıtılacağını aktardı.

14 Temmuz Pazar günü ise kahvaltının ardından 09.30 ve 12.00 arası yarışmalar ve eğlencelerin devam edeceğini anlatan Başkan Uzun, saat 12.30’da Stunts gösterileri için AHL Park’a hareket edileceğini, gösterilerin ardından ise saat 14.00’de Gazi ve İnönü Caddesi’nde kortej geçişi ile festivalin son bulacağını kaydetti.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Çorumlu motosiklet tutkunlarına ve FreeTeam Motosiklet Kulübü üyelerine de ayrıca teşekkür etti.