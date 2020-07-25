 1 tonluk ‘Kocaoğlan’ sahibini bekliyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Hayvan Pazarı’nda kurbanlıklar görücüye çıkarken, pazarın en ağır ve pahalısı ‘Kocaoğlan’ lakaplı 1 tonluk Simental Cinsi boğa alıcısını bekliyor.

Çorum merkeze bağlı Şahinkaya köyünden getirilen Kocaoğlan’ın fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Hayvan Pazarı’nın gözdesi olan Kocaoğlan’ın fiyatı 23 bin lira.

Kocaoğlan’ın sahibi Hasan Evci ise; “Boğamız 1 ton 200 kilonun üzerinde. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik, 28 bin liraya satıyoruz. Simental cinsi bir hayvan, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.