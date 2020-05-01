1 yılda araç sayımız 221 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 172 622 oldu.

Çorum'da motorlu kara taşıt Sayısı 1 yılda 221 adet arttı. Çorum’da 2020 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 301 adet (%0,17), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 221 adet (%0,13) artarak 172 bin 622 adete ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 622 motorlu kara taşıtının; % 47,1'i (81 bin 325 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 719 adet) minibüs, %0,6'sı (1 070 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 259 adet) kamyonet, %3,3'0, (5 bin 738 adet) kamyon, %10,3'0 (17 bin 821 adet) motosiklet, %0,2'si (353 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9'u (41 bin 337 adet) de traktörlerden oluştu.

Çorum'da Mart ayında 4 bin 821 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %66 ile ilk sırada yer alan otomobili %14,2 ile traktör ve %13 ile kamyonet takip etti. 2020 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 361 bin 022 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Çorum toplam 172 bin 622 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip.

Çorum’da 2020 yılı Mart ayı itibarıyla, trafige kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı (%2,6), motosiklet (2,1), ve traktör (%1,5) şeklinde gerçekleşti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 16:20